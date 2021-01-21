Фото: dsns.gov.ua

15 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали", – уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло в здании на улице Нижней Гиевской. Огонь охватил двухэтажное строение, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На месте работают 28 спасателей, привлечены 7 единиц специальной техники.

Согласно последним данным, возгорание локализовано.

Ранее стало известно о пожаре в здании общежития на северо-востоке Москвы. Из огня спасли 14 человек. Для ликвидации пожара потребовалось эвакуировать 60 человек.