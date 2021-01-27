Экс-футболиста "Иртыша" убили в Омске

Фото: vk.com/omskfootball

Бывший футболист омского "Иртыша" Егор Дробыш трагически погиб, сообщает "Экспресс газета".

21-летний спортсмен скончался от ножевых ранений. Его тело около 2:20 27 января обнаружили на Магистральной улице в Омске. С этого же места с ножевыми ранениями в реанимацию доставили его 22-летнего знакомого. За его жизнь сейчас борются врачи.

По данным издания, на молодых людей напали неизвестные с ножом, когда те выходили из магазина. Оба молодых человека были в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция ищет нападавших и проводит расследование. Возбуждено два уголовных дела по фактам убийства и покушения на убийство.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на пенсионера. Злоумышленники напали на 66-летнего мужчину и отобрали у него сумку с личными вещами.