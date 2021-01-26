В США программист из России убил жену и сдался полиции

26 января, 19:04
Иммигрант из России Леонид Ямбург, проживающий в Кремниевой долине в США, убил свою жену, а после сообщил об этом в полицию. Об этом говорится в отчете департамента общественной безопасности Саннивейла.
После явки с повинной 51-летнего мужчину задержали. В настоящее время он находится в тюрьме и не имеет права на внесение залога.
Уточняется, что в доме подозреваемого было обнаружено не только тело его 47-летней супруги Светланы Никитиной, но и 11-летней дочери. Точные причины смертей позднее объявят эксперты.
По сообщениям СМИ, Ямбург и его супруга являются выходцами из России. В американском Саннивейле они жили уже более 20 лет. Ямбург работал инженером-программистом в компании Zultys, а его жена – специалистом по ресурсам в местном школьном округе.
Сообщается, что друзья пары недоумевают, почему программист совершил убийство. По словам одного из знакомых, мужчина отличался спокойствием, он любил свою жену и детей.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетний подросток арестован в американском Индианаполисе по подозрению в убийстве пяти человек.
По данным полиции, произошло предумышленное убийство. Мэр города Джо Хогсетт назвал случившееся массовым убийством.
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