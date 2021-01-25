Пять человек погибли в результате стрельбы в американском Индианаполисе – СМИ

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Фото: Zuma\TASS
Пять человек стали жертвами стрельбы в жилом доме в американском штате Индиана. Об этом информирует агентство Associated Press.
По данным СМИ, инцидент произошел в городе Индианаполис. Сообщение о стрельбе поступило дежурному полицейского управления 24 января в 04:00 (12:00 по московскому времени).
На месте происшествия полицейские обнаружили раненого подростка. Позднее было установлено, что стреляли также в соседнем доме. В нем правоохранители нашли тела пяти погибших.
По данным полиции, произошло предумышленное убийство. В данный момент поиски подозреваемого в совершении преступления продолжаются. Также рассматриваются версии, что злоумышленников могло быть несколько.
В расследовании принимают участие сотрудники местной полиции и ФБР. Мэр города Джо Хогсетт назвал случившееся массовым убийством.
Ранее четыре человека получили ранения при стрельбе в кафе на севере Москвы. В ходе конфликта неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет.
12 января в Москве мужчина напал на полицейских с ножом и был застрелен. Отмечалось, что сначала злоумышленник напал на бригаду скорой помощи, прибывшей по вызову.
Напавший с ножом на медиков и полицейских мужчина был застрелен на юге Москвы
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