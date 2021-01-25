Обвиняемый в убийстве двух мужчин в ТиНАО арестован на два месяца

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Владимира Девятаева, которого обвиняют по делу об убийстве двух мужчин на празднике в ТиНАО, арестовали на два месяца. Решение вынес Щербинский районный суд, сообщает Агентство "Москва".

"Владимира Девятаева заключили под стражу до 23 марта 2021 года", – рассказала пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Уточняется, что до этого за пособничество в убийстве двух и более лиц был арестован Алексей Девятаев. Ему дали аналогичный срок.

Согласно данным следствия, во время праздничного мероприятия на территории ТиНАО 22 января между гостями случился конфликт. В результате происшествия от огнестрельных ранений скончались двое мужчин.

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему главе Раменского района Подмосковья по уголовному делу об убийстве. Рассматривать его будут в Раменском городском суде.