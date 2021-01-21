Сиделка убила пожилую женщину в жилом доме в центре Москвы

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Сиделка совершила убийство пожилой женщины в доме в центре Москвы. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.
По информации ТАСС, инцидент произошел по адресу Угловой переулок, дом 2.
"Сиделка зарезала пожилую женщину", – рассказал источник.
В данный момент подозреваемая в совершении преступления задержана. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством.
По факту случившегося проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее девушка облила знакомого легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла его. Инцидент произошел в подъезде дома на юге столицы.