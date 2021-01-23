Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в ТиНАО

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска задержан подозреваемый 1989 года рождения. В настоящее время с ним проводится ряд следственных действий", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Специалист отметила, что правоохранители уточняют обстоятельства произошедшей трагедии.

По информации следствия, 22 января между гостями праздничного мероприятия в ТиНАО произошел конфликт. В результате драки двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и статьей 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия").

Накануне стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему главе Раменского района Подмосковья по уголовному делу об убийстве. Рассматривать его будут в Раменском городском суде.

