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В Москве арестовали сиделку, которую обвиняют в убийстве пенсионерки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление в отношении Гульчахры Айдаровой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта 2021 года", – заявили в инстанции.

Инцидент произошел 20 января. Сиделка зарезала пожилую женщину в квартире по адресу Угловой переулок, дом 2.

В СМИ появилась информация, что жертвой сиделки стала канкандидат филологических наук, заслуженный библиограф, которая больше 30 лет отработала в библиотеке иностранной литературы.