Знакомая рассказала о сиделке, подозреваемой в убийстве пенсионерки в Москве

В квартире в центре Москвы обнаружили тело пожилой женщины. Правоохранители подозревают, что пенсионерку зарезала ухаживавшая за ней молодая сиделка. Рассказываем подробности произошедшего, а также выясняем, можно ли распознать опасность в лице обслуживающего персонала.
"Дала волю эмоциям"
В среду, 20 января, в квартире жилого дома в Угловом переулке правоохранители обнаружили тело 82-летней пенсионерки с перерезанным горлом. В убийстве подозревают 31-летнюю сиделку, которая ухаживала за ней. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
"В ходе допроса сиделка полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки", – сообщили в столичном главке СК России.
Правоохранители планируют провести экспертизу психического здоровья подозреваемой, а также узнать, каким образом женщина была трудоустроена в данную семью. В скором времени ей будет предъявлено обвинение. В суде следователи собираются ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.
По данным СМИ, в день своей смерти пенсионерка якобы сделала какое-то замечание сиделке, которое спровоцировало конфликт, после чего молодая женщина убила свою подопечную.
"Я просто устала от этой старухи. Все произошло спонтанно, сама не понимаю, как в моей руке оказался нож", – приводит "Комсомольская правда" предполагаемое заявление из показаний женщины.
Знакомая подозреваемой рассказала "Вечерней Москве", что сиделка приехала в Россию из ближнего зарубежья три года назад вместе со старшей сестрой на заработки, а няней устроилась по знакомству.
Также женщина вспомнила, что, по рассказам задержанной, пенсионерка "имела скверный характер, а настроение ее постоянно менялось из-за тяжелой болезни". Знакомая предположила, что в какой-то момент сиделка "просто не выдержала ее оскорблений и дала волю эмоциям".
Как не проглядеть опасность?
По словам основательницы кадрового агентства "Домашняя история" Натальи Каменской, основная опасность в привлечении сиделки для пожилого человека в том, что люди в таком возрасте иногда не могут пожаловаться и проконтролировать действия чужого человека или неправильно понимают какие-то его поступки. Поэтому каждого претендента нужно проверять, посоветовала эксперт.
"Можно проверить документы, которые он предоставил, например паспорт. В открытых источниках пробить действительность паспорта и узнать, в розыске ли человек или нет. Если у соискателя есть рекомендации с предыдущих мест работы – это тоже хорошо, но не всегда объективно", – отметила она в беседе с Москвой 24.
Каменская уверена, что для правильного выбора сиделки нужно воспользоваться услугами кадровых агентств. По ее словам, специалисты могут проверить кандидатов на сайтах вакансий, узнать информацию у коллег и проверить данные о нежелательных персонах. Кроме того, можно воспользоваться услугой по прохождению детектора лжи.
"Претендент должен быть согласным на эту процедуру. Таким образом можно узнать про утаивание каких-то сведений, о нехороших ситуациях на предыдущих местах работы, про алкоголизм или наркозависимость у человека и о других негативных факторах", – рассказала она.
Также эксперт посоветовала установить в квартире камеру и вести наблюдение за домашней обстановкой в режиме онлайн. Причем про съемку необходимо сообщить сиделке, так как если человек знает, что ведется видеозапись, то это будет его дисциплинировать, заключила Каменская.