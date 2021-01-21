Знакомая рассказала о сиделке, подозреваемой в убийстве пенсионерки в Москве

В квартире в центре Москвы обнаружили тело пожилой женщины. Правоохранители подозревают, что пенсионерку зарезала ухаживавшая за ней молодая сиделка. Рассказываем подробности произошедшего, а также выясняем, можно ли распознать опасность в лице обслуживающего персонала.



"Дала волю эмоциям"

В среду, 20 января, в квартире жилого дома в Угловом переулке правоохранители обнаружили тело 82-летней пенсионерки с перерезанным горлом. В убийстве подозревают 31-летнюю сиделку, которая ухаживала за ней. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"В ходе допроса сиделка полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки", – сообщили в столичном главке СК России.

Правоохранители планируют провести экспертизу психического здоровья подозреваемой, а также узнать, каким образом женщина была трудоустроена в данную семью. В скором времени ей будет предъявлено обвинение. В суде следователи собираются ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

По данным СМИ, в день своей смерти пенсионерка якобы сделала какое-то замечание сиделке, которое спровоцировало конфликт, после чего молодая женщина убила свою подопечную.

"Я просто устала от этой старухи. Все произошло спонтанно, сама не понимаю, как в моей руке оказался нож", – приводит "Комсомольская правда" предполагаемое заявление из показаний женщины.

Знакомая подозреваемой рассказала "Вечерней Москве", что сиделка приехала в Россию из ближнего зарубежья три года назад вместе со старшей сестрой на заработки, а няней устроилась по знакомству.





знакомая подозреваемой в убийстве пенсионерки в Москве Мы с ней больше года проработали в ресторане быстрого питания. Ничего плохого не могу о ней сказать, работала хорошо. Правда, когда что-то не получалось, она очень нервничала, могла психануть, быть агрессивной. Мне кажется, что у нее были небольшие проблемы психологического характера, но она себя контролировала.

Также женщина вспомнила, что, по рассказам задержанной, пенсионерка "имела скверный характер, а настроение ее постоянно менялось из-за тяжелой болезни". Знакомая предположила, что в какой-то момент сиделка "просто не выдержала ее оскорблений и дала волю эмоциям".



Как не проглядеть опасность?

По словам основательницы кадрового агентства "Домашняя история" Натальи Каменской, основная опасность в привлечении сиделки для пожилого человека в том, что люди в таком возрасте иногда не могут пожаловаться и проконтролировать действия чужого человека или неправильно понимают какие-то его поступки. Поэтому каждого претендента нужно проверять, посоветовала эксперт.

"Можно проверить документы, которые он предоставил, например паспорт. В открытых источниках пробить действительность паспорта и узнать, в розыске ли человек или нет. Если у соискателя есть рекомендации с предыдущих мест работы – это тоже хорошо, но не всегда объективно", – отметила она в беседе с Москвой 24.





Наталья Каменская эксперт по подбору домашнего персонала Не лишним будет проверить человека на наличие кредитов и задолженностей, по которым идет судебный процесс. Это можно сделать на сайте судебных приставов. Большие кредиты у человека – это тоже неприятный звоночек.

Каменская уверена, что для правильного выбора сиделки нужно воспользоваться услугами кадровых агентств. По ее словам, специалисты могут проверить кандидатов на сайтах вакансий, узнать информацию у коллег и проверить данные о нежелательных персонах. Кроме того, можно воспользоваться услугой по прохождению детектора лжи.

"Претендент должен быть согласным на эту процедуру. Таким образом можно узнать про утаивание каких-то сведений, о нехороших ситуациях на предыдущих местах работы, про алкоголизм или наркозависимость у человека и о других негативных факторах", – рассказала она.





Наталья Каменская эксперт по подбору домашнего персонала Эта процедура не дает стопроцентной гарантии, потому что некоторые люди умеют проходить полиграф, но их процент крайне невысок.

Также эксперт посоветовала установить в квартире камеру и вести наблюдение за домашней обстановкой в режиме онлайн. Причем про съемку необходимо сообщить сиделке, так как если человек знает, что ведется видеозапись, то это будет его дисциплинировать, заключила Каменская.