В Волгограде сиделка зарезала парализованного инвалида

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Волгограде арестовали сиделку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезала парализованного инвалида, сообщает РИА Новости.

30 января в своей квартире в Волгограде родственники обнаружили 81-летнего мужчину. На его теле были множественные ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержали 52-летнюю сиделку.

По данным следствия, женщина набросилась на инвалида и нанесла ему более 10 ножевых ранений рук, ног и живота. После совершения преступления подозреваемая скрылась.

Женщина уже дала признательные показания. По ее словам, причиной расправы стал внезапный бытовой конфликт.