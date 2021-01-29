Соседка рассказала о девушке, которая выпала из окна в Мурине Ленинградской области

Фото: скриншот видео instagram.com/ chhipsiii

Жительница города Мурино Ленинградской области рассказала Москве 24 об обстоятельствах происшествия, где под окнами жилого дома нашли тело девушки с множественными повреждениями.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка выпала из окна. Также соцсети облетели видеозаписи из подъезда, где погибшую незадолго до смерти избивает ее молодой человек.

Виктория (имя изменено. – Прим. ред.) проживала с погибшей в одном доме. По ее словам, родители девушки достали видеозаписи и обратились с ними в правоохранительные органы.

По словам Виктории, мужчина, избивающий девушку на записях, ее молодой человек.

"Они жили вместе, не очень давно. Родители с ним знакомы не были, насколько я поняла. Их сосед говорит, что пара часто скандалила", – рассказала соседка.

По ее словам, трагедия случилась ночью.

"Это случилось глубокой ночью, и, к сожалению, прямых свидетелей не было. Однако две квартиры соседей вызвали полицию после того, как услышали истошные женские крики. Но, к сожалению, полиция приехала только на вызов о трупе", – рассказала Виктория.

СК Ленинградской области по факту происшествия возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении ведомства.