Суд арестовал уроженку Украины по делу о нападении на полицейского на акции 23 января

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд арестовал Ольгу Бендас по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции 23 января в столице.

"Ходатайство следствия об аресте Бендас Ольги Валерьевны до 28 марта 2021 года было удовлетворено судом", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее сообщалось, что СК возбудил и расследует 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время незаконных акций, прошедших 23 января в разных регионах России. Также проводятся шесть доследственных проверок.

О незаконности массовых акций предупреждали в Генпрокуратуре РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что нарушения могут повлечь за собой административную ответственность с наказанием вплоть до административного ареста.