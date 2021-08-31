Моргенштерн собрался в президенты России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рэпер Моргенштерн собирается возглавить Россию через 10–15 лет, сообщает "Гордон". В интервью артист признался, что очень любит родную страну.

По его словам, он побывал во многих странах, его мать живет в Европе, но сам бы он не смог никуда переехать. Музыкант считает, что с Россией может сравниться только Украина.

"Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет", – сказал Моргенштерн.

Нынешнего российского лидера Владимира Путина он назвал "отличным мужиком". Также рэпер заявил, что, если бы стал президентом, хотел бы, чтобы все были счастливы.

"У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь!" – пообещал он.

Ранее сообщалось, что возле "Москва-Сити" готовятся к празднованию свадьбы рэпера Моргенштерна. Мероприятие проведут на борту яхты.

На теплоходе расставили двуспальные кровати, две статуи, экраны и баннеры, а банкетный зал украсили бело-розовыми шарами.

Новости о том, что скандальный музыкант решил жениться, появились в середине лета. Как пишут в СМИ, тогда Моргенштерн все отрицал. Но вскоре якобы признался, что его избранница блогер Дилара Зинатуллина сама сделала ему предложение руки и сердца.