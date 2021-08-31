Возле "Москва-Сити" готовят площадку для свадьбы Моргенштерна

Возле "Москва-Сити" готовятся к свадьбе рэпера Моргенштерна, передает телеканал Москва 24. Мероприятие проведут на борту яхты.

На теплоходе расставили двуспальные кровати, две статуи, экраны и баннеры, а банкетный зал украсили бело-розовыми шарами.