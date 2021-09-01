Моргенштерн ответил на вопрос о принадлежности Крыма матом

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Российский рэпер Моргенштерн матом ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на вопрос о принадлежности Крыма.

В ходе интервью музыкант заявил, что полуостров принадлежит крымчанам. После этого ведущий попросил конкретизировать, чья это территория. Моргенштерн заявил, что бесполезно обсуждать эту тему дальше.

"Я бы тебе ответил, но мне реально так <...>. Извините, кого я могу этим задеть – украинцев или россиян. Зачем обсуждать <...>, которая прошла? Мы на это уже не повлияем", – сказал Моргенштерн.

До этого в интервью Гордону рэпер рассказал, что собирается возглавить Россию через 10–15 лет. Артист признался, что очень любит родную страну.

По его словам, он побывал во многих странах, его мать живет в Европе, но сам бы он не смог никуда переехать. Музыкант считает, что с Россией может сравниться только Украина.

Нынешнего российского лидера Владимира Путина он назвал "отличным мужиком". Также рэпер заявил, что, если бы стал президентом, хотел бы, чтобы все были счастливы.