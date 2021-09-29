Одну из самых известных в мире картин признали подделкой

Фото: nationalgallery.org.uk/"Самсон и Далила", Питер Пауль Рубенс.
Искусственный интеллект с вероятностью 91,78% признал подделкой знаменитую картину Питера Пауля Рубенса "Самсон и Далила". Об этом сообщает Pravda.Ru.
Произведение искусства находится в Национальной галерее Лондона. Когда обнародовали анализ, сделанный с помощью нейросетей, авторы швейцарского проекта Art Recognition решили сравнить картину с другими 148 работами Рубенса.
Искусственный интеллект каждый раз сигнализировал о том, что произведение является подделкой.
После этого в Национальной галерее начались проверки. Сотрудники заявили, что купили полотно на аукционе в 1980 году по рекордной для тех времен стоимости – 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Ранее итальянский художник продал первую в мире скульптуру, созданную из пространства мыслей и энергии. Невидимое произведение искусства ушло с молотка за 15 тысяч евро, то есть за 1,3 миллиона рублей. Сделка состоялась в Италии на аукционе Art-Rite. Автором необычного лота стал Сальваторе Гарау. Его скульптура получила название "Я есмь".
Сальваторе заявил, что его работу собственник обязательно должен разместить в частном доме на свободном от препятствий пространстве. Скульптура должна быть на открытом воздухе.
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