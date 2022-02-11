Первое издание "Слова о полку Игореве" продали за 3,4 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Первое издание "Слова о полку Игореве" ушло с молотка за 3,4 миллиона рублей. Торги прошли на базе аукционного дома "Литфонд", сообщает РИА Новости.
Уточняется, что книга находится в хорошем состоянии, потертости на полукожаном переплете покрашены, приведены в порядок форзацы. В конце издания помещена таблица с поколенной росписью русских князей, упоминаемых в произведении. Текст выполнен в двух абзацах: оригинале на древнерусском языке и переводе к нему. Считалось, что книга была утеряна во время пожара в Москве в 1812 году.
Начальная цена лота составляла 3 миллиона рублей.
Всего на торгах было представлено 320 лотов, в том числе первый печатный памятник русского права Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. Его продали за 1,5 миллиона рублей при стартовой цене 480 тысяч рублей.
Ранее на аукционе Sotheby's за 35 миллионов долларов продали автопортрет Фриды Кало "Диего и я". Первоначально полотно оценили в 30 миллионов долларов. Оно было написано в 1949 году, за пять лет до смерти художницы, став ее последним автопортретом, выполненным в стиле бюст.
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