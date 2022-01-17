Работу Бэнкси вместе со стеной продали в Англии

Фото: banksy.co.uk

Владельцы здания в английском городе Лоустофт продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной. Об этом сообщает издание Mirror.

Граффити появилось на стене старого магазина электроприборов в августе 2021 года. Бэнкси нарисовал девочку с ломом в руках рядом с песком.

Владельцы здания вырезали стену с граффити и продали частному покупателю. По предварительной информации, работа Бэнкси обошлась покупателю в два миллиона фунтов стерлингов.

Однако действия владельцев здания не понравились жителям и властям города.

"Жаль, что кто-то решил извлечь выгоду из того, что не было сделано для него. Я уверена, что Бэнкси не рисовал эту работу в надежде, что кто-то получит от нее прибыль", – выразила мнение заместитель мэра города Насима Бегум.

Ранее сообщалось, что картину британского художника Бэнкси, подаренную им больнице Саутгемптона (Англия) в мае, продали на аукционе за рекордные 16,75 миллиона фунтов (23 миллиона долларов). Картина, на которой изображен играющий на полу мальчик, написана в черно-белых тонах.

