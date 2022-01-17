Работу Бэнкси вместе со стеной продали в Англии

17:36
Фото: banksy.co.uk
Владельцы здания в английском городе Лоустофт продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной. Об этом сообщает издание Mirror.
Граффити появилось на стене старого магазина электроприборов в августе 2021 года. Бэнкси нарисовал девочку с ломом в руках рядом с песком.
Владельцы здания вырезали стену с граффити и продали частному покупателю. По предварительной информации, работа Бэнкси обошлась покупателю в два миллиона фунтов стерлингов.
Однако действия владельцев здания не понравились жителям и властям города.
"Жаль, что кто-то решил извлечь выгоду из того, что не было сделано для него. Я уверена, что Бэнкси не рисовал эту работу в надежде, что кто-то получит от нее прибыль", – выразила мнение заместитель мэра города Насима Бегум.
Ранее сообщалось, что картину британского художника Бэнкси, подаренную им больнице Саутгемптона (Англия) в мае, продали на аукционе за рекордные 16,75 миллиона фунтов (23 миллиона долларов). Картина, на которой изображен играющий на полу мальчик, написана в черно-белых тонах.
Бэнкси выложил новое видео о своем творчестве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: