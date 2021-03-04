Картину Бэнкси сожгли в прямом эфире

Видео: youtube.com/Burnt BanksyБлокчейн-компания Injective Protocol в прямом эфире сожгла картину Morons (White) художника Бэнкси и превратила произведение в виртуальный актив. Об этом сообщает "Газета.ру".
На сожженной картина были подпись уличного художника и сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") – единственной организации, подтверждающей авторство Бэнкси. Работа мастера существовала в количестве 500 экземпляров.
Представители Injective Protocol показали церемонию сожжения в специально созданном Twitter-аккаунте BurntBanksy и на платформе YouTube. Сразу после при помощи блокчейн-технологии был создан цифровой образ предмета искусства, что стало первым подобным случаем в истории.
"Мы специально выбрали работу Бэнкси, поскольку он ранее пропустил одно из своих произведений через шредер на аукционе", – отметил представитель Injective Protocol Мирза Уддин.
Мужчина сделал отсылку на случай с картиной "Девочка с воздушным шаром". В раму картины был встроен измельчитель бумаги, который пришел в действие по завершении торгов и изрезал большую часть произведения.
В сентябре 2020 года стало известно, что Бэнкси лишился прав на свою работу "Метатель цветов". В суде художник оспаривал право международной компании по производству открыток Full Colour Black на использование граффити, но потерпел неудачу – в решении суда, в частности, сослались на анонимность артиста.
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