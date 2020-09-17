Бэнкси лишился прав на одну из своих работ

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Британский уличный художник Бэнкси, отказавшийся раскрыть свою личность, лишился прав на свою работу "Метатель цветов". Об этом сообщает "Газета.ру".

Бэнкси нарисовал картину с протестующим, который готовится бросить букет цветов вместо бутылки с зажигательной смесью, в 2003 году в Палестине.

В суде художник оспаривал право международной компании по производству открыток Full Colour Black на использование граффити. Дело рассматривали в течение двух лет, однако в итоге суд отказал Бэнкси в авторском праве.

В заключении суда указано, что художник сохраняет анонимность, а также наносит свои работы на чужую собственность. При этом в 2019 году Бэнкси попробовал открыть магазин, где собирался продавать граффити, однако суд заподозрил его в попытке обойти нормы закона.

Летом в Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси о терактах в Париже. Работу похитили в январе 2019 года. Найти злоумышленников удалось благодаря совместной работе специалистов из Италии и Франции.

