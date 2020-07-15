Рисунки с коронавирусными крысами появились в метро Лондона

Рисунки с коронавирусными крысами появились в лондонском метро

В лондонском метро появились коронавирусные крысы, передает телеканал Москва 24. Их нарисовал уличный художник Бэнкси.

Он спустился в подземку в спецодежде для дезинсекции, чтобы украсить стены поездов. В составах теперь красуется сразу несколько фирменных грызунов Бэнкси. Одна чихает, вторая летит на резинках медицинской маски, как на парашюте, третья держит в лапах антисептик.

Видео своей работы художник разместил в соцсетях. А под публикацией он призвал использовать маски для борьбы с распространением вируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,7 миллиона случаев заражения, более 566 тысяч человек скончалось. В России выявлено 739 947 случаев COVID-19, вылечились 512 825 человек, скончались 11 614.