Отрицавший пандемию блогер умер от COVID-19

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Американский блогер Ричард Роуз, который отрицал пандемию и принципиально не носил маску, скончался на 37-м году жизни из-за коронавируса, сообщает "Экспресс газета".

Мужчина умер всего через три дня после получения положительного результата теста на COVID-19. Смерть наступила в его собственном доме, в Порт-Клинтоне, штат Огайо.

За все время пандемии коронавируса Роуз неоднократно скептически высказывался на предмет ее существования, а также высмеивал новости о заболевании.

"Я устал от того, что мне приходится смотреть по телевизору политическую заказуху. Я не знаю, что такое COVID. Вчера я сдал свою кабельную коробку – пришло время блокировать негатив", – написал Роуз на своей странице в соцсетях.

Мужчина пренебрегал рекомендациями по соблюдению санитарных норм и нередко находился в людных местах без маски. Свой последний пост Роуз опубликовал 2 июля. В сообщении блогер рассказал, что задыхается, просто сидя на месте.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару. При этом политик пренебрег рекомендациями ВОЗ и снял маску во время одной из пресс-конференций. Журналисты подали в суд на Болсонару.