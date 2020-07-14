Во Франции видят признаки возвращения коронавируса – Макрон

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Признаки возвращения коронавирусной инфекции есть во Франции, заявил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, страна уже готова к вероятной второй волне эпидемии, передает ТАСС.

"Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова. Но мы будем готовы к этому", – сообщил французский глава. Он обратил внимание, что во Франции имеются запасы респираторов, масок, а также лекарств.

"Мы многому научились в период пандемии", – подчеркнул Макрон. Кроме того, президент добавил, что важно придерживаться санитарных мер, действующих в стране из-за COVID-19. Он рекомендовал французам носить маски при выходе на улицу и нахождении в помещении.

При этом обязательное ношение защитной маски уже действует на транспорте.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 12,7 миллиона случаев заражения, более 566 тысяч человек скончалось.

Ранее европейские страны подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID-19. Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов утвердили данное соглашение.