В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси о терактах в Париже

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

Пропавшую девочку Бэнкси нашли на ферме в Италии. Речь о граффити в память о теракте в парижском театре "Батаклан". Атака произошла в 2015 году и унесла 130 жизней.

На двери здания художник изобразил скорбящего ребенка в белых одеждах.

Эта работа была похищена в январе 2019 года. Личность похитителей полиция пока не раскрывает. Найти их удалось благодаря совместной работе специалистов из Италии и Франции.

Ранее Бэнкси поделился работой, посвященной борьбе с коронавирусом. Объектом изображения анонимного автора стал мальчик в комбинезоне, играющий с фигуркой медсестры. На игрушке надета защитная маска и плащ супергероя. Кроме того, рядом с ним стоит мусорное ведро, где находятся известные персонажи комиксов DC и Marvel — Бэтмен и Человек-паук.