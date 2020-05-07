Бэнкси поделился работой, посвященной борьбе с коронавирусом

Фото: instagram.com/banksy

Британский уличный художник Бэнкси поделился с подписчиками своей новой работой. Она посвящена работникам Национальной службы здравоохранения Англии, продолжающим борьбу с COVID-19, сообщает "Газета.ру".

Объектом изображения анонимного автора стал мальчик в комбинезоне, играющий с фигуркой медсестры. На игрушке надета защитная маска и плащ супергероя. Кроме того, рядом с ним стоит мусорное ведро, где находятся известные персонажи комиксов DC и Marvel — Бэтмен и Человек-паук.

Представители Бэнкси сказали, что с завершением ограничительных мер работа уйдет с молотка на аукционе. Бэнкси является самым популярным неуловимым уличным художником в мире. Его личность все еще не раскрыта.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось.

В декабре прошлого года новая работа Бэнкси появилась в британском Бирмингеме к Рождеству.