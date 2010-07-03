Работа Бэнкси может уйти с молотка за рекордную цену

Работа Бэнкси Devolved parliament ("Выродившийся парламент") могут продать с аукциона за рекордную цену. Оценочная стоимость составляет 1,5-2 миллиона фунтов (1,9-2,5 миллиона долларов), сообщается на сайте Sotheby’s.
Полотно размером 4 на 2,5 метра изображает заседание Палаты общин британского парламента. Вместо депутатов места на парламентских скамьях, галерее и в кресле спикера занимают шимпанзе и орангутаны.
Картина создана в 2009 году для выставки в Музее Бристоля. Cейчас она находится в частном собрании, ее владелец сохраняет анонимность.
Аукцион пройдет 3 октября. До этого несколько дней картина будет выставляться в штаб-квартире Sotheby’s.
На сегодняшний день самым дорогим произведением Бэнкси считается картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу, закрашивающую точки серой краской. В 2008 году работу продали за 1,87 миллиона долларов.
Ранее Бэнкси отреагировал на уничтожение своей работы в английском портовом городе Дувр, посвященной Brexit. Художник представил второй вариант граффити.
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