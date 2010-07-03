Расписанный Бэнкси грузовик выставили на аукцион

21:40
21:40
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Фото: bonhams.com
Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестере грузовик, расписанный британским стрит-арт художником Бэнкси. Лот оценивается в 1,3-2 миллиона долларов.
"Bonhams выставит на продажу на автомобильном аукционе Goodwood Revival 14 сентября в субботу грузовик весом 17 тонн, покрытый граффити художником Бэнкси", – сказано в сообщении аукционного дома.
Автомобиль Volvo FL6, названный Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We'll Be in Charge), представляет собой самую большую работу, которую когда-либо создавал Бэнкси.
Художник расписал его еще в 2000 году. 80 квадратных метров грузовика покрыто рисунками. Грузовик имеет сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") – органа, которые подтвердил авторство Бэнкси.
Ранее работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
Бэнкси – самый известный и самый неуловимый уличный художник в мире. До сих пор его личность так и не раскрыта.
Сообщалось, что журналист Роберт Мерфи нашел в архивах телеканала ITV интервью 2003 года с человеком, который может быть Бэнкси. Лицо героя материала закрыто футболкой и кепкой, видны только глаза.
На стене одного из домов в Венеции появилась новая работа Бэнкси
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