Расписанный Бэнкси грузовик выставили на аукцион

Фото: bonhams.com

Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестере грузовик, расписанный британским стрит-арт художником Бэнкси. Лот оценивается в 1,3-2 миллиона долларов.

"Bonhams выставит на продажу на автомобильном аукционе Goodwood Revival 14 сентября в субботу грузовик весом 17 тонн, покрытый граффити художником Бэнкси", – сказано в сообщении аукционного дома.

Автомобиль Volvo FL6, названный Turbo Zone Truck (Laugh Now But One Day We'll Be in Charge), представляет собой самую большую работу, которую когда-либо создавал Бэнкси.

Художник расписал его еще в 2000 году. 80 квадратных метров грузовика покрыто рисунками. Грузовик имеет сертификат Pest Control ("Борьба с вредителями") – органа, которые подтвердил авторство Бэнкси.

Ранее работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

Бэнкси – самый известный и самый неуловимый уличный художник в мире. До сих пор его личность так и не раскрыта.

Сообщалось, что журналист Роберт Мерфи нашел в архивах телеканала ITV интервью 2003 года с человеком, который может быть Бэнкси. Лицо героя материала закрыто футболкой и кепкой, видны только глаза.