Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 20:10

Политика

Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за активную работу с правительством

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил партию "Единая Россия" за совместную с правительством работу. Об этом сообщила газета "Известия".

Он подчеркнул, что вместе кабмин и "Единая Россия" отвечают на запросы граждан и в полной мере представляют их интересы. Например, благодаря поправкам, выдвинутым партией, дополнительно были выделены более 174 миллиардов рублей на самые разные социальные направления.

Денежные средства направили на помощь бойцам СВО и их семьям, капитальный ремонт школ, модернизацию инфраструктуры научных организаций, строительство дорог, газификацию, благоустройство сельской местности.

Мишустин обратил особое внимание на помощь фракции защитникам Отечества, их родным и близким. В прошлом году "Единая Россия" была инициатором сразу нескольких законов, которые расширяют соцзащиту военнослужащих.

Вместе партия и правительство работают над улучшениями в сферах транспорта, строительства, здравоохранения, дорожного хозяйства. Как подчеркнул премьер-министр, законопроект о передвижных аптечных пунктах, который подготовили парламентарии, уже одобрен в первом чтении. Кроме того, активная работа ведется и в сфере миграционной политики.

Ранее в "Единой России" анонсировали обновление фракции в 2026 году. Избирательный цикл будет масштабным. Состоятся кампании по выборам в заксобрания 39 регионов страны, в 10 административных центрах, а также муниципальные кампании в 11 субъектах.

При этом "Единая Россия" сохранит преемственность. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев указывал, что фракция заинтересована в эффективных и профессиональных депутатах в новом созыве.

Читайте также


властьполитика

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика