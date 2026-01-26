Мишустин поблагодарил "Единую Россию" за активную работу с правительством

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил партию "Единая Россия" за совместную с правительством работу. Об этом сообщила газета "Известия".

Он подчеркнул, что вместе кабмин и "Единая Россия" отвечают на запросы граждан и в полной мере представляют их интересы. Например, благодаря поправкам, выдвинутым партией, дополнительно были выделены более 174 миллиардов рублей на самые разные социальные направления.

Денежные средства направили на помощь бойцам СВО и их семьям, капитальный ремонт школ, модернизацию инфраструктуры научных организаций, строительство дорог, газификацию, благоустройство сельской местности.

Мишустин обратил особое внимание на помощь фракции защитникам Отечества, их родным и близким. В прошлом году "Единая Россия" была инициатором сразу нескольких законов, которые расширяют соцзащиту военнослужащих.

Вместе партия и правительство работают над улучшениями в сферах транспорта, строительства, здравоохранения, дорожного хозяйства. Как подчеркнул премьер-министр, законопроект о передвижных аптечных пунктах, который подготовили парламентарии, уже одобрен в первом чтении. Кроме того, активная работа ведется и в сфере миграционной политики.

Ранее в "Единой России" анонсировали обновление фракции в 2026 году. Избирательный цикл будет масштабным. Состоятся кампании по выборам в заксобрания 39 регионов страны, в 10 административных центрах, а также муниципальные кампании в 11 субъектах.

При этом "Единая Россия" сохранит преемственность. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев указывал, что фракция заинтересована в эффективных и профессиональных депутатах в новом созыве.

