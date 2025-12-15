Путин встретился в Кремле с секретарем генсовета "ЕР" Якушевым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин встретился с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым и обсудил с ним поддержку участников спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов – мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь. И будем работать в этом направлении постоянно", – сказал Якушев.

По его словам, законодательные инициативы в этом направлении принимают почти единогласно. При этом "Единая Россия" поставила уже 40 тысяч тонн гуманитарной помощи в Белгородскую и Курскую области, а также новые регионы страны. В этом процессе участвуют как сами однопартийцы, так и молодогвардейцы со сторонниками партии.

"Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь", – указал секретарь генсовета "ЕР" и отметил, что поддержка военных будет идти столько, сколько нужно для Победы.

Как рассказал Якушев, первые ветераны боевых действий вошли в Заксобрания партии в регионах страны еще в 2023 году. В целом по итогам 2025 года мандаты получили 890 участников спецоперации.

Главной задачей "ЕР" в 2026 году станет участие в едином дне голосования. Якушев подчеркнул, что в партии начали создавать стратегию этой кампании, которая уже получила рабочее название "Народная программа 2.0". Но перед этим "ЕР" должна провести работы по отчету по предыдущей программе, что закончится в следующем году.

"Это тоже планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы – либо по объективным, либо по субъективным причинам, и сделать соответствующие выводы", – указал он.

При этом "Единая Россия" не будет проводить партийный съезд в 2025 году. Вместо этого он пройдет в два этапа в 2026 году, перед выборами депутатов Госдумы.

Ранее президент рассказывал, что российские бойцы готовят свои новогодние подарки стране, выполняя задачи в зоне СВО. Путин отмечал, что вся Россия готовится к приближающемуся Новому году: кто-то печет сладкие пирожки или блины, кто-то варит сталь для оборонной промышленности, а кто-то "выполняет свои задачи".

