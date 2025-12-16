Мосгоризбирком утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мосгоризбирком на заседании утвердил новые составы территориальных избирательных комиссий (ТИК), сообщает Агентство "Москва".

Решения о формировании новых составов 127 ТИК, чьи полномочия истекают в декабре текущего года, были также приняты 16 декабря. Их членами стали представители всех парламентских и ряда непарламентских партий.

Кроме того, в составы комиссий вошли представители других общественных объединений, советов депутатов муниципальных образований столицы и других инициаторов выдвижения в соответствии с законом.

В публикации отмечается, что новые составы ТИК полностью представляют интересы жителей соответствующих районов столицы.

При формировании комиссий Мосгоризбирком руководствовался требованиями избирательного законодательства и методическими рекомендациями ЦИК России, уделяя внимание профессиональным и личным качествам кандидатов.

Все назначенные члены ТИК прошли проверку на соответствие установленным требованиям, а обсуждение прошло без разногласий.

Сформированным на пятилетний срок комиссиям предстоит организовывать предстоящие выборы федеральных органов власти, органов власти Москвы и местного самоуправления.

С 12 по 14 сентября в России проходили выборы высших должностных лиц нескольких субъектов РФ. Явка на московских участках составила 77%.

В городской избирательной комиссии подчеркивали, что нарушений в ходе голосования выявлено не было. Все дни выборов прошли в штатном режиме.