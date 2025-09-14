Более 180 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В ходе проведения выборов в России зарегистрирована 181 DDoS-атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, общая продолжительность кибератак составила 7 часов. Мощность в пике достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 миллиона пакетов.

Единый день голосования завершился во всех регионах страны, где он проходил. Начался подсчет голосов, вводятся протоколы, указала ранее глава ЦИК Элла Памфилова.

При этом все цифровые ресурсы ЦИК, в том числе ГАС "Выборы" 2.0 и платформа ДЭГ, отработали хорошо уточнила она.

С 12 по 14 сентября в 81 субъекте страны прошли выборы высших должностных лиц. В 20 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.