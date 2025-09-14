Более 13,5 тыс избирателей проголосовали на экстерриториальных участках в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На экстерриториальных участках в Москве проголосовали 13,6 тысячи избирателей, заявила в глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

"Московская избирательная комиссия все, что могла, сделала, организовала, ввела в курс дела коллег из регионов, для которых были экстерриториальные участки", – сказала в информцентре ЦИК.

Всего участие в выборах приняли более 1,5 миллиона человек. Явка на онлайн-голосовании превысила 90%, отметила Памфилова.

При этом все цифровые ресурсы ЦИК, в том числе ГАС "Выборы" 2.0 и платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), отработали в ходе выборов "на пятерку", уточнила глава комиссии.

"ГАС ("Выборы" 2.0. – Прим. ред.) функционирует в полном объеме, включая сбор и обработку данных, поступающих из избирательных комиссий. Нет никаких задержек, пауз, идет нормальная работа. <...> Несмотря на нестабильность связи, мы сумели обеспечить ДЭГ с помощью дополнительных точек доступа Wi-Fi", – рассказала она.

При этом фиксировались атаки на ресурсы ЦИК, были сбои в работе сервисов, однако это не повлияло на работу ДЭГ.

"Били по тем ресурсам, которые неизбежно связаны с виртуальной сетью <...> Все, что касается дистанционного голосования, итогов голосования, все вовремя заносится, функционирует", – указала председатель ЦИК.

При этом МВД России не выявило значительных нарушений в дни голосования, которые могли бы его сорвать. Всего с момента избирательной кампании поступило 1,2 тысячи сообщений о возможных нарушениях, 739 из них в дни голосования.