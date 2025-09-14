Степан Соловьев: электронное голосование на выборах – шаг к заботе об экологии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Электронное голосование на выборах – первый шаг к заботе об экологии. Ненапечатанные бюллетени сохраняют деревья, заявил кандидат на должность главы Республики Коми от партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев.

Он ознакомился с процессом голосования на экстерриториальных участках Москвы, где жители 19 регионов продолжают голосовать на выборах губернаторов своих субъектов в электронном формате. Соловьев подключился к видеоконференции с наблюдателями московского Общественного информцентра, находясь на избирательном участке в Сыктывкаре.

"Участки в других городах, в других регионах – это хорошая инициатива. К тому же на участках в Москве используется система электронного голосования через терминалы", – передает слова политика Агентство "Москва".

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ продлятся до 14 сентября. Для этого столичные участки оборудовали терминалами электронного голосования.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала прекрасной организацию работы экстерриториальных участков в Москве. Активность выборов высокая, легитимность обеспечена, добавила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.