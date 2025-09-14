Памфилова назвала прекрасной работу экстерриториальных участков в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова назвала прекрасной организацию работы экстерриториальных участков в Москве.

"Мы на этих выборах региональных сделали несколько шагов вперед. Мы расширили возможность голосовать во ФСИН – это важно, и (важно. – Прим. ред.) создание впервые в истории экстерриториальных участков в Москве, где могли проголосовать избиратели из регионов, где проходят выборы высшего должностного лица", – сказала она во время брифинга в информцентре ЦИК.

За ходом голосования на выборах наблюдали омбудсмены 20 российских регионов, уточнила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, были организованы выезды, а также совместная работа с молодежными советами.

"Активность выборов высокая, мы это видели сами на участках. Легитимность обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных", – отметила Москалькова.

Выборы губернаторов 19 регионов РФ продлятся до 14 сентября. Столичные участки оборудованы терминалами электронного голосования. Анонимность и защищенность процесса и его результатов обеспечивают технологии шифрования и хранения данных.

На экстерриториальных участках в Москве проголосовали уже 13 тысяч человек. Наибольшую активность проявляют избиратели из Курской, Тамбовской и Брянской областей, заявил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.