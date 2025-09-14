Представители КПРФ посетили Общественный инфоцентр в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Представители партии КПРФ, включая зампреда комитета Госдумы по контролю Георгия Камнева и секретаря ЦК фракции Виктора Царихина, посетили Общественный информационный центр, где организовано наблюдение за проведением электронного голосования за глав 19 субъектов на экстерриториальных участках. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам Царихина, экстерриториальные участки стали интересным экспериментом.

"Мы видим, что люди знают, куда идти и как пользоваться терминалами для голосования. В Москве все проходит спокойно, нам не поступало сообщений о сбоях или нарушениях", – добавил он.

Во время визита представители КПРФ ознакомилась с процессом взаимодействия с наблюдателями на всех открытых в городе участках. Они также изучили сервис "Обзервер", предназначенный для наблюдения за электронным голосованием, и узнали, как осуществляется мониторинг участков через камеры видеонаблюдения из инфоцентра.

Кроме того, политики провели видеоконференцию с наблюдателями на одном из экстерриториальных участков, расположенном в торговом центре "Ривьера".

Выборы глав 19 регионов России продлятся до 14 сентября. Для жителей российских субъектов в Москве открыты 14 экстерриториальных участков, которые работают с 08:00 до 20:00. Также граждане могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

Столичные участки оборудованы терминалами электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Они сделают весь процесс голосования и его результаты анонимными и надежно защищенными.