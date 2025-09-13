Толстой оценил работу Общественного инфоцентра и наблюдение за выборами в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Опыт столицы по организации выборов, в том числе по организации экстерриториальных участков, необходимо распространить на все регионы России, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в ходе посещения Общественного информационного центра Москвы.

Парламентарий подчеркнул, что в Москве выборы, как и другие процессы, были организованы на высоком уровне.

"Мы очень рады тому, что жители нашей большой России могут, находясь в Москве, в столице, идя по своим делам, зайдя в торговый центр, проезжая через станцию метро или просто увидев пункт голосования, отдать свои голоса за кандидатов из своих регионов", – отметил депутат.

По его словам, система контроля за выборами в столице позволяет сделать процесс прозрачным. Он подчеркнул, что в голосовании самым важным является доверие.

"Поэтому очень хорошо, если жители страны воспользуются этой возможностью, находясь в Москве. Мы надеемся, что дальше это будет и в регионах – практика, которая в Москве существует, будет развиваться", – заключил Толстой.

Выборы глав 19 регионов России продлятся до 14 сентября. В Москве для жителей регионов с 08:00 до 20:00 открыты 14 экстерриториальных участков. Россияне также могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

Все участки оборудованы терминалами электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Они сделают весь процесс голосования и его результаты анонимными и надежно защищенными.