Около 10 млн человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 10 миллионов человек проголосовали на выборах разного уровня в России. Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она заявила, что этот показатель свидетельствует о довольно приличной явке. Памфилова также рассказала, что свыше 55 тысяч избирателей проголосовали в труднодоступных районах. В их число вошли даже экипажи судов, которые находятся сейчас в плавании.

Помимо этого, глава ЦИК РФ затронула тему происшествий, случившихся с начала выборов. В частности, по ее словам, за последние сутки было возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из которых заведена по ложным сообщениям об атаках терроризма. Например, поступало 6 ложных обращений о минировании в Курской области и в Севастополе.

В общей сложности было направлено 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами. Несмотря на это, Памфилова заявила о тенденции снижения количества обращений о нарушениях во время избирательной кампании в 2025 году.

По словам главы ЦИК РФ, с начала избирательной кампании поступило 1070 обращений, из них 55 – в первый день голосования. Она уточнила, что по 876 сообщениям требовалось дать разъяснение закона о выборах.

В 620 случаях вопросы затрагивали регистрации избирателей, в том числе в тех регионах, где применяется дистанционное электронное голосование. В 194 сообщениях сообщалось о возможных нарушениях закона о выборах.

"Отмечу, что из 194 обращений, которые поступили, информация о нарушениях при организации, проведении выборов высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов законодательных собраний субъектов РФ содержалась только в 25 из них", – подчеркнула Памфилова.

Выборы глав 19 регионов России будут проходить до 14 сентября. 14 экстерриториальных участков уже открылись в разных районах Москвы. Они доступны для избирателей с 08:00 до 20:00. Кроме того, россияне могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

На всех участках оборудованы терминалы электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Они сделают весь процесс голосования и его результаты анонимными и надежно защищенными.

