Более 8 600 избирателей из регионов проголосовали в Москве в первый день выборов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 8 600 избирателей из регионов России проголосовали в Москве в первый день выборов высших должностных лиц. Об этом сообщили в Общественном информационном центре столицы, который был создан в рамках инициативы Общественной палаты города.

Ее председатель Вадим Ковалев назвал текущий год уникальным для Москвы, поскольку столица помогла жителям 19 регионов проголосовать на выборах. Для этого, напомнил он, обустроили 14 экстерриториальных участков, на которых работают общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий.

В первый день голосование прошло в штатном режиме. При этом больше всего участки посещали жители Брянской области, подчеркнул председатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

В настоящий момент участки завершили работу. Они откроются в субботу и воскресенье, 13 и 14 сентября, и будут работать с 08:00 до 20:00. Чтобы проголосовать, граждане должны были заранее подать заявление на портале "Госуслуги".

Свой выбор иногородние россияне могут сделать при помощи специальных терминалов, которые предоставляют доступ к цифровым бюллетеням. Система использует технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты анонимны и надежно защищены.

При этом город представил для голосования необходимую технику, помещения и инфраструктуру. Помимо этого, специалисты подготовили участковые избирательные комиссии и систему наблюдения.

Как отметила депутат Госдумы Светлана Журова, столица создала отличную возможность, чтобы гости из регионов могли выбрать удобный участок, приехать туда и проголосовать.

