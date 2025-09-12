Светлана Журова проголосовала на выборах главы Ленинградской области в Москве

Фото: moscow.er.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова проголосовала на выборах главы Ленобласти на экстерриториальном участке в столице, расположенном во флагманском центре госуслуг в ТЦ "Афимолл Сити", сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий назвала участие в выборах гражданским долгом каждого. Она считает, что город создал отличную возможность, чтобы гости из регионов могли выбрать удобный участок, приехать туда и проголосовать.

По словам Журовой, пять лет назад ей нужно было лично брать открепительный талон по месту прописки, чтобы голосовать на участке в столице. Сейчас, отметила она, все делается онлайн – от подачи заявления на портале "Госуслуги" до сообщения "Ваш голос учтен".

Депутат пользовалась усовершенствованным терминалом для электронного голосования впервые, однако у нее не возникло трудностей. Интерфейс она назвала интуитивно понятным. Несмотря на то что участок располагался в общественном месте, тайна голосования соблюдалась, подчеркнула Журова.

Вместе с ней участок посетил вице-губернатор Ленобласти Николай Циганов.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование проходит с помощью современных электронных терминалов.

Центральная избирательная комиссия России уже оценила работу экстерриториальных участков в Москве. Член ЦИК Людмила Маркина сказала, что решение организовать условия для голосования гостей из регионов "было правильным".