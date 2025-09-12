Партия СРЗП высоко оценила организацию голосования на участках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Партия "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) высоко оценила организацию участков для голосования в столице, передает корреспондент Агентства "Москва".

Общественный информационный центр посетил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член партии СРЗП Сергей Кабышев. Он пообщался с наблюдателями от партии, направленными на экстерриториальные избирательные участки Москвы.

По словам депутата, главная задача – обеспечивать граждан возможностью реализовать свое избирательное право.

"Спасибо Москве, что она организовала эти экстерриториальные участки, ведь это повышает как легитимность выборов, так и качество власти", – отметил политик.

Общение с наблюдателями прошло в формате видео-конференц-связи. Те сообщили, что участки работают штатно и справились с основным потоком голосующих, который обычно приходится на первый день голосования.

В Госдуме Кабышев представляет интересы Калужской области, в которой проходят выборы губернатора. Один из кандидатов выдвинут партией СРЗП.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов.

Один из экстерриториальных избирательных участков в столице посетили председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководство партии. Он отметил удобное расположение участков – в МФЦ, торговых центрах и на станциях метро. Кроме того, депутат обратил внимание на наблюдателей, которые обеспечивают прозрачность процесса голосования.

