Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил экстерриториальный участок в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и руководство партии посетили один из экстерриториальных избирательных участков в столице, где граждане из разных регионов выбирают высших должностных лиц. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий прибыл на участок, который был организован вблизи станции метро "Курская".

"Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома. Для этого в столице организовано 14 таких избирательных участков", – напомнил он.

Слуцкий отметил их удобное расположение – в МФЦ, торговых центрах и на станциях метро. Кроме того, депутат обратил внимание на присутствующих на всех участках страны наблюдателей, которые обеспечивают прозрачность процесса голосования.

В этом году у каждой из пяти парламентских партий появилась возможность направить своих наблюдателей не только на обычные избирательные участки, но и на экстерриториальные, появившиеся в Москве для удобства избирателей, находящихся вдали от родного региона во время выборов.

Все наблюдатели прошли обучение, в ходе которого изучили особенности работы терминалов электронного голосования и принципы функционирования экстерриториальных участков.

Более того, представители ЛДПР и других партий также получили доступ к системе обзервера, позволяющей наблюдать за ходом онлайн-голосования и следить за процессом на всех 14 участках в Москве через видеонаблюдение.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов.

Один из экстерриториальных участков, расположенный во флагманском офисе госуслуг, посетила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она приняла участие в голосовании за губернатора Камчатского края. Также депутат оценила работу офиса и ознакомилась с процессом подготовки к голосованию.

