ЦБ рекомендовал банкам усилить защиту пострадавших в сфере ИЖС

Центробанк РФ призвал кредитные организации усилить поддержку заемщиков, столкнувшихся с проблемами из-за недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Рекомендация размещена на сайте регулятора.

В частности, ЦБ советует банкам предоставлять дополнительные меры поддержки таким клиентам, включая реструктуризацию займов и возможное полное или частичное списание задолженности.

При этом важно учитывать финансовое положение человека, наличие другого жилья и степень готовности объекта ИЖС, подчеркнул регулятор, добавив, что реструктуризация также не должна ухудшать кредитную историю клиента.

Вместе с тем кредиторы могут самостоятельно связаться с заемщиками, чтобы выяснить, требуется ли им дополнительная поддержка, ее продление или изменение условий. Особое внимание ЦБ рекомендует уделить пенсионерам, участникам спецоперации, многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп и другим социально уязвимым категориям граждан.

Регулятор также предлагает банкам продлить сроки регистрации права собственности на объект ИЖС, если процентная ставка по кредиту зависит от этих сроков. Кроме того, финорганизации могут оказать содействие в оперативном оформлении замены недобросовестного подрядчика.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обратила внимание на рост жалоб на банки, которые затягивают рассмотрение обращений клиентов. В связи с этим она допустила введение штрафов для кредитных организаций.

Причем при повторных нарушениях банки получат предписания, включая штрафные санкции, и информация об этом будет раскрыта на сайте ЦБ.