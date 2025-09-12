Цифровая автоматизированная система "Выборы" запущена по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая цифровая государственная автоматизированная система "Выборы" запущена по всей России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что система работает автономно от интернета на отечественном программном обеспечении, а также на российских материалах и оборудовании.

Ранее в Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов РФ. Город предоставил для голосования помещения, необходимую технику и инфраструктуру. Помимо этого, была организована работа участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдение.

На всех участках в столице имеются терминалы электронного голосования, с помощью которых избиратели смогут выразить свою позицию. В рамках этой системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты будут анонимными и надежно защищенными.

