12 сентября, 10:18Политика
Цифровая автоматизированная система "Выборы" запущена по всей России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новая цифровая государственная автоматизированная система "Выборы" запущена по всей России, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что система работает автономно от интернета на отечественном программном обеспечении, а также на российских материалах и оборудовании.
Ранее в Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов РФ. Город предоставил для голосования помещения, необходимую технику и инфраструктуру. Помимо этого, была организована работа участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдение.
На всех участках в столице имеются терминалы электронного голосования, с помощью которых избиратели смогут выразить свою позицию. В рамках этой системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты будут анонимными и надежно защищенными.
Читайте также
- Александр Хинштейн посетил экстерриториальный участок на станции метро "Курская"
- На выборах губернаторов на столичных участках будет организовано видеонаблюдение