На выборах губернаторов на столичных участках будет организовано видеонаблюдение

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в ходе заседания Мосгоризбиркома утвердила особенности применения средств видеонаблюдения на столичных избирательных участках.

Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в этом году впервые будут организованы экстерриториальные участки для голосования жителей тех регионов, в которых пройдут выборы губернаторов.

"Поэтому нам необходимо детально проработать все вопросы, касающиеся данной избирательной кампании, уделив пристальное внимание технической стороне вопроса",– цитирует Кириллову Агентство "Москва".

По итогам обсуждений было решено, что каждый участок оборудуют не менее чем двумя камерами. Они обеспечат непрерывную запись с 08:00 12 сентября и до 23:00 14 сентября.

Кроме того, после расстановки оборудования и до завершения работы участковой избирательной комиссии (УИК) будет запрещено перемещать камеры, изменять их фокусное расстояние, а также перемещать из зон видимости технологическое и иное оборудование. Доступ к трансляции будет обеспечен всем заинтересованным участникам выборов.

Кириллова напомнила, что видеонаблюдение уже стало неотъемлемой частью избирательного процесса в Москве. Благодаря нему в том числе сформирован столичный стандарт наблюдения за выборами.

Жители ряда российских регионов с 12 по 14 сентября смогут отдать голоса за глав своих субъектов на 14 экстерриториальных избирательных участках в Москве. Для этого необходимо подать заявление через "Госуслуги" до 8 сентября включительно.

Ранее стало известно, что МГИК удовлетворила обращение председателя избиркома Курской области Евгения Черкашина по организации в столице участков для голосования жителей региона. На них будут размещены терминалы электронного голосования, созданы рабочие зоны для членов избирательных комиссий, а также обеспечено информационное сопровождение.