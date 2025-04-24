Руслан Болотов второй раз избран мэром Иркутска

Фото: телеграм-канал "Руслан Болотов"

Руслан Болотов был переизбран мэром Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Болотов получил большинство голосов депутатов городской думы, он набрал 34 голоса, что превышает необходимый минимум в 24 голоса.

"Срок полномочий главы столицы региона составит пять лет", – говорится в сообщении.

На выборы главы города депутатским корпусом конкурсная комиссия допустила пять кандидатов. Прямые выборы мэра отменены в Иркутске с 2014 года.

Болотов родился в 1972 году в Шелехове, Иркутская область. В 1993 году он получил образование в Красноярском высшем командном училище радиоэлектроники ПВО, а в 2020 году закончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности "Экономика и управление строительством".

Глава города трудился на МУП Водоканал Иркутска, после чего был выбран мэром Шелехова. Кроме того, с 2008 по 2011 год он занимал должность министра строительства и дорожного хозяйства региона. До 2015 года находился на посту директора городской Ассоциации застройщиков.

После этого Болотов стал заместителем председателя правительства региона, а с 2017 до 2020 года был заместителем губернатора – председателем правительства субъекта. Пост вице-мэра Иркутска он получил в марте 2020 года, а в апреле того же года его первый раз избрали главой города.

Ранее Игорь Куцак решил покинуть должность мэра Курска по собственному желанию. Он объяснил это семейными проблемами.

После этого депутаты Курского городского собрания назначили заместителя мэра Курска Сергея Котлярова исполняющим обязанности главы города. Куцак отметил, что будет помогать вступившему в должность.