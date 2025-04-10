Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 14:01

Политика

Мэр Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку

Фото: feo.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке руководителя администрации Феодосии Игоря Ткаченко. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Аксенов, не уточняя причины этого решения.

Исполняющим обязанности главы администрации назначен Владимир Ким, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Симферополя.

Игорь Ткаченко возглавил администрацию Феодосии в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что депутаты городского собрания Курска на заседании утвердили заместителя мэра Сергея Котлярова в качестве исполняющего обязанности главы города. Бывший мэр Игорь Куцак, присутствовавший на заседании, заявил о готовности оказывать поддержку новому руководителю.

Читайте также


политикарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика