10 апреля, 14:01Политика
Мэр Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку
Фото: feo.rk.gov.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке руководителя администрации Феодосии Игоря Ткаченко. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Николаевичем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Аксенов, не уточняя причины этого решения.
Исполняющим обязанности главы администрации назначен Владимир Ким, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Симферополя.
Игорь Ткаченко возглавил администрацию Феодосии в декабре 2023 года.
Ранее сообщалось, что депутаты городского собрания Курска на заседании утвердили заместителя мэра Сергея Котлярова в качестве исполняющего обязанности главы города. Бывший мэр Игорь Куцак, присутствовавший на заседании, заявил о готовности оказывать поддержку новому руководителю.