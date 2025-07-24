Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Председатель избирательной комиссии Курской области Евгений Черкашин попросил председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольгу Кириллову организовать в столице пункты голосования для жителей региона, передает Агентство "Москва".

В единый день голосования 14 сентября пройдут досрочные выборы губернатора Курской области. Но многие куряне временно проживают в Москве, отметил Черкашин. Поэтому он попросил коллег из Москвы помочь в создании экстерриториальных избирательных участков и избирательных комиссий.

"Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы помогли реализовать их избирательные права на данных выборах", – отметил он в своем обращении к Кирилловой.

Ранее СМИ сообщали, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн планирует участвовать в выборах главы региона как кандидат от "Единой России". Уточнялось, что до утверждения кандидатуры кандидат обязан провести встречи как минимум с 75% секретарей первичных и местных отделений партии в области.

После этого кандидатура направляется на согласование в президиум генсовета партии, а затем представляется для окончательного утверждения и выдвижения на региональной конференции.

