Путин дал право белорусам участвовать в российских выборах

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Владимир Путин разрешил гражданам Белоруссии, проживающим на территории России, голосовать на выборах местного самоуправления. Документ опубликован на официальном портале главы государства, пишет Газета.ру .

Уточняется, что все граждане Белоруссии, которые имеют постоянную прописку на территории России, могут голосовать на выборах и избираться в органы местного самоуправления. В ближайшее время граждане РФ, проживающие на территории Белоруссии, получат аналогичные права.

Обсуждения начались 13 марта, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для решения вопросов, касающихся развития сотрудничества между государствами и перспективных направлений взаимодействия.

После переговоров Путин заявил, что граждане Белоруссии, проживающие на территории России, смогут участвовать в местных выборах. Президент РФ добавил, что это стало возможно благодаря подписанию протокола о внесении правок в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран.

Ранее во время визита на племенной завод под Могилевом глава Белоруссии вспомнил, как Путин угостил его козьим молоком. Перед пробой Лукашенко заметил, что у хорошего напитка запаха быть не должно, а после признался, что не отличил бы козье молоко от привычного из-под коровы.