Лукашенко потребовал очистить Белоруссию от поваленных деревьев

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В Белоруссии необходимо убрать все поваленные деревья к сентябрю. Об этом заявил президент государства Александр Лукашенко в рамках своей поездки по Могилевской области, передает агентство БелТА.

"Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, выделяющегося на опушке леса", – отметил он.

Как подчеркнул глава республики, в противном случае дерево как сырье, на которое есть спрос, попросту сгниет из-за дождей.

Кроме того, телеграм-канал "Пул первого" разместил видеокадры, на которых президент критикует местных чиновников.

"Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили", – сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии объяснил дефицит картофеля в республике внутриполитическими причинами. Он поставил задачу вырастить картофель так, чтобы его хватило и России, и Белоруссии. Лукашенко уточнил, что его страна умеет выращивать продукт, однако достижение поставленных целей требует много денег и соответствующих цен.

