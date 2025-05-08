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08 мая, 14:46

Политика

Лукашенко рассказал, почему "немножко задержался" у власти

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "немножко задержался" у власти, чтобы подготовить молодое поколение управленцев. Об этом он заявил в ходе церемонии открытия Международного выставочного центра, трансляцию вел телеканал "Первый информационный".

Как отметил белорусский лидер, фактически новое поколение приведено к власти. Он добавил, что необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна молодежь.

Лукашенко также призвал граждан профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах.

"Я как президент буду заниматься своими вопросами. Правительство – экономикой, администрация (президента. – Прим. ред.) – политикой, дипломатией и прочее. Все выстроено, эта машина должна работать без сбоев", – подчеркнул президент.

Ранее белорусский лидер заявил, что Россия никогда не потеряет Белоруссию. По словам Лукашенко, Москва и Минск в нелучшие времена смогли сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне. Он подчеркнул, если бы тогда Россия не поддержала "белорусские устремления", таких отношений, как на сегодняшний день, не было бы.

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